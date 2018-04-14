Матч "Шахтар" - "Динамо": де дивитися

12:49, 14 квітня 2018
Футбол
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shakhtar.com

Спеціалізований канал "Футбол 2" покаже гру в прямій трансляції починаючи з 16.55.

Як повідомляв УНІАН, на думку букмекерів, фаворитом матчу є номінальний господар поля "Шахтар". За текстовою онлайн-трансляцією гри слідкуйте на нашому сайті.

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Теги: #Шахтар - Динамо