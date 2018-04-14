Матч "Шахтар" - "Динамо": де дивитися

Поєдинок двох найкращих українських клубів покажуть на спеціалізованому футбольному телеканалі.

Сьогодні в рамках 27-го туру чемпіонату України відбудеться поєдинок "Шахтар" - "Динамо". Матч у Харкові розпочнеться о 17.00.

Спеціалізований канал "Футбол 2" покаже гру в прямій трансляції починаючи з 16.55.

Як повідомляв УНІАН, на думку букмекерів, фаворитом матчу є номінальний господар поля "Шахтар". За текстовою онлайн-трансляцією гри слідкуйте на нашому сайті.