"Шахтар" є явним фаворитом на котируваннях букмекерів у матчі з "Динамо"

Букмекери впевнено пророкують перемогу гірникам в українському Класико.

Аналітики провідних букмекерських контор світу вважають донецький "Шахтар" фаворитом у матчі 27-го туру чемпіонату України у Прем'єр-лізі проти "Динамо".

Середній коефіцієнт провідних контор вивів спеціалізований сайт BetExplorer. На перемогу "Шахтаря" ставки приймаються з коефіцієнтом 1,56 до 1, на нічию - 3,76 до 1, а на перемогу "Динамо" - 5,21 до 1.

Як повідомляв УНІАН, матч "Шахтар" - "Динамо" відбудеться сьогодні в Харкові на ОСК "Металіст". Початок гри - о 17.00.