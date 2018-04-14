"Шахтар" є явним фаворитом на котируваннях букмекерів у матчі з "Динамо"

12:27, 14 квітня 2018
Футбол
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ФК "Шахтар"

Середній коефіцієнт провідних контор вивів спеціалізований сайт BetExplorer. На перемогу "Шахтаря" ставки приймаються з коефіцієнтом 1,56 до 1, на нічию - 3,76 до 1, а на перемогу "Динамо" - 5,21 до 1.

Як повідомляв УНІАН, матч "Шахтар" - "Динамо" відбудеться сьогодні в Харкові на ОСК "Металіст". Початок гри - о 17.00.

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Теги: #букмекери#Шахтар - Динамо