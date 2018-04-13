Трофей Ліги чемпіонів переданий на зберігання Києву

16:20, 13 квітня 2018
Футбол
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Кубок чемпіонів переданий на зберігання українській столиці / REUTERS

До вирішального матчу турніру, який відбудеться 26 травня на НСК "Олімпійський", головний трофей турніру Ліги чемпіонів буде перебувати в столиці.

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Мер міста-господаря вирішального матчу Віталій Кличко зі сцени заявив, що сподівається, що уболівальникам сподобається в Києві, а він в свою чергу намагається робити місто спортивною столицею Європи.

«Як мер, я дуже радий тому, що в 2018 році Київ став столицею європейського футболу. Київ вперше прийматиме фінал Ліги чемпіонів. Як мер Києва я налаштований зробити його спортивною столицею Європи. Ми дуже сильно готуємося до цього матчу, щоб всі були задоволені. Це особливий момент для нас. Вірю, що всі гості будуть задоволені тим, як ми будемо їх приймати. Київ – це красиве місто, особливо влітку, особливо в травні. Бажаю всім доброго часу у нас».

Нагадаємо, сьогодні Андрій Шевченко розподілив чотири команди-півфіналісти на дві пари, сформувавши півфінали головного європейського клубного турніру.

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Новина в сюжеті: Фінал Ліги чемпіонів у Києві
Теги: #Київ#Віталій Кличко#фінал Ліги чемпіонів у Києві