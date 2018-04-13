Циганков підписав новий контракт з "Динамо" строком на 5 років

14:52, 13 квітня 2018
Футбол
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твіттер ФК "Динамо"

Нова угода розрахована на 5 років. Про це повідомив твіттер ФК "Динамо".

Циганков провів за «Динамо» 61 матч, забив 20 голів і зробив 16 гольових передач. Варто додати, що днями Віктор Циганков був визнаний найкращим гравцем чемпіонату Прем'єр-ліги у березні.

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Теги: #Динамо Київ#Віктор Циганков