Циганков підписав новий контракт з "Динамо" строком на 5 років
14:52, 13 квітня 2018Футбол
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Найкращий гравець "Динамо" весняної частини сезону продовжив свої відносини з клубом.
твіттер ФК "Динамо"
Півзахисник Віктор Циганков підписав новий контракт з київським "Динамо".
Нова угода розрахована на 5 років. Про це повідомив твіттер ФК "Динамо".
Циганков провів за «Динамо» 61 матч, забив 20 голів і зробив 16 гольових передач. Варто додати, що днями Віктор Циганков був визнаний найкращим гравцем чемпіонату Прем'єр-ліги у березні.
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