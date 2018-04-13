Шевченко звів "Баварію" та "Реал" разом у півфіналі Ліги чемпіонів
14:19, 13 квітня 2018Футбол
522
В іншому півфіналі зустрінуться "Ліверпуль" і "Рома".
Андрій Шевченко відправив "Ліверпуль" до "Роми", а "Баварію" - до "Реалу" / REUTERS
У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
У жеребкуванні взяв участь посол фінального матчу Андрій Шевченко. Саме він розподілив команди по парам.
Перед процедурою жеребкування мер Києва Віталій Кличко провів презентацію української столиці як міста-господаря фінального матчу.
Півфінальні пари виглядають наступним чином:
"Баварія" — "Реал"
"Ліверпуль" — "Рома"
Зустрічі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 24-25 квітня та 1-2 травня.
Фінал 26 травня прийматиме Київ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Фінал Ліги чемпіонів у Києві