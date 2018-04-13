Шевченко звів "Баварію" та "Реал" разом у півфіналі Ліги чемпіонів

14:19, 13 квітня 2018
Футбол
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У жеребкуванні взяв участь посол фінального матчу Андрій Шевченко. Саме він розподілив команди по парам.

Перед процедурою жеребкування мер Києва Віталій Кличко провів презентацію української столиці як міста-господаря фінального матчу.

Півфінальні пари виглядають наступним чином:

"Баварія" — "Реал"

"Ліверпуль" — "Рома"

Зустрічі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 24-25 квітня та 1-2 травня.

Фінал 26 травня прийматиме Київ.

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Теги: #Ліга чемпіонів