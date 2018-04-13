Шевченко звів "Баварію" та "Реал" разом у півфіналі Ліги чемпіонів

В іншому півфіналі зустрінуться "Ліверпуль" і "Рома".

У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА. У жеребкуванні взяв участь посол фінального матчу Андрій Шевченко. Саме він розподілив команди по парам. Перед процедурою жеребкування мер Києва Віталій Кличко провів презентацію української столиці як міста-господаря фінального матчу. Півфінальні пари виглядають наступним чином: "Баварія" — "Реал" "Ліверпуль" — "Рома" Зустрічі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 24-25 квітня та 1-2 травня. Фінал 26 травня прийматиме Київ.

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