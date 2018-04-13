У серпні Київ прийматиме чемпіонат Європи з міні-футболу

За право прийняти турнір Київ переміг гідних супротивників - Астану, Москву і Варшаву.

У серпні в Києві відбудеться чемпіонат Європи з міні-футболу. Змагання пройдуть 12-18 серпня на острові Долобецький в парку «Місто спорту».

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

Згідно з дорученням першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, місто почало підготовку до чемпіонату. Зокрема, профільним департаментам доручено скласти комплексний організаційний план дій, узгодити проектно-кошторисну документацію.

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«Київ уже отримав статус «футбольного міста», тому необхідно задіяти всі ресурси, щоб провести цей чемпіонат на високому рівні. Адже 25 країн Європи будуть транслювати цю подію по телебаченню - й чемпіонат Європи з міні-футболу ще раз продемонструє позитивний імідж нашого міста та України на світовій арені», - прокоментував Поворозник.

В КМДА нагадують, що в лютому 2018 року Генеральна асамблея Європейської федерації міні-футболу прийняла рішення про те, що в 2018 році Київ прийматиме чемпіонат Європи з міні-футболу. Київ переміг гідних супротивників - Астану, Москву і Варшаву. Як наголошується в повідомленні мерії Києва, перш за все, завдяки створенню за підтримки столичної мерії комфортної футбольної бази на Долобецькому острові.

Додамо, що міні-футбол – це гра на відкритому стадіоні з синтетичним покриттям розміром 30х50 м. В кожній команді по п'ять польових гравців + воротар.