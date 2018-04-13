"Арсенал" і "Атлетико" зіграють між собою у півфіналі Ліги Європи

У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/2 фіналу Ліги Європи.

uefa.com У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/2 фіналу Ліги Європи. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА. Півфінальні пари виглядають наступним чином: "Марсель" — "Зальцбург" "Арсенал" — "Атлетико" Читайте також"Зальцбург" розгромив "Лаціо" і вийшов у півфінал Ліги Європи

Зустрічі 1/2 фіналу Ліги Європи відбудуться 26 квітня і 3 травня. Фінал 16 травня прийме французький Ліон. Чинним переможцем турніру є Манчестер Юнайтед. Зазначимо, що жеребкування півфіналів Ліги чемпіонів відбудеться о 14.00 за київським часом.

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