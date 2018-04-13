"Арсенал" і "Атлетико" зіграють між собою у півфіналі Ліги Європи
13:25, 13 квітня 2018Футбол
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У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/2 фіналу Ліги Європи.
uefa.com
У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/2 фіналу Ліги Європи. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Півфінальні пари виглядають наступним чином:
"Марсель" — "Зальцбург"
"Арсенал" — "Атлетико"
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Зустрічі 1/2 фіналу Ліги Європи відбудуться 26 квітня і 3 травня. Фінал 16 травня прийме французький Ліон.
Чинним переможцем турніру є Манчестер Юнайтед.
Зазначимо, що жеребкування півфіналів Ліги чемпіонів відбудеться о 14.00 за київським часом.
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