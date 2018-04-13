"Арсенал" і "Атлетико" зіграють між собою у півфіналі Ліги Європи

13:25, 13 квітня 2018
Футбол
200
"Динамо" дізналося суперника по наступному раунду Ліги Європи / uefa.com uefa.com

Півфінальні пари виглядають наступним чином:

"Марсель" — "Зальцбург"

"Арсенал" — "Атлетико"

Читайте також"Зальцбург" розгромив "Лаціо" і вийшов у півфінал Ліги Європи
Зустрічі 1/2 фіналу Ліги Європи відбудуться 26 квітня і 3 травня. Фінал 16 травня прийме французький Ліон.

Чинним переможцем турніру є Манчестер Юнайтед.

Зазначимо, що жеребкування півфіналів Ліги чемпіонів відбудеться о 14.00 за київським часом.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Ліга Європи