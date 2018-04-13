Під час футбольного матчу в Сомалі стався теракт: є загиблі

Щонайменше п'ять людей загинули, вісім постраждали при вибуху, який стався на футбольному стадіоні у сомалійському місті Барава.

У четвер, 12 квітня на футбольному стадіоні у сомалійському місті Барава стався вибух під час матчу місцевих команд. Про це повідомляє Reuters.

"П'ять футбольних фанатів загинули, вісім постраждали. Швидше за все, кількість загиблих зросте, оскільки стан декількох поранених оцінюється як критичний", - цитує джерело комісара міста Херсі Барре Дже.

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За словами комісара, на трибуні для особливо важливих гостей був закладений саморобний вибуховий пристрій.

Футболісти в результаті вибуху не постраждали.

За версією поліції, причетне до інциденту радикальне ісламістське угруповання "Аш-Шабаб" (Рух молодих моджахедів), яке має тісний зв'язок з терористичною організацією "Аль-Каїда".