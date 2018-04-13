Під час футбольного матчу в Сомалі стався теракт: є загиблі

10:39, 13 квітня 2018
Футбол
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Ілюстрація REUTERS

"П'ять футбольних фанатів загинули, вісім постраждали. Швидше за все, кількість загиблих зросте, оскільки стан декількох поранених оцінюється як критичний", - цитує джерело комісара міста Херсі Барре Дже.

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За словами комісара, на трибуні для особливо важливих гостей був закладений саморобний вибуховий пристрій.

Футболісти в результаті вибуху не постраждали.

За версією поліції, причетне до інциденту радикальне ісламістське угруповання "Аш-Шабаб" (Рух молодих моджахедів), яке має тісний зв'язок з терористичною організацією "Аль-Каїда".

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Теги: #теракт#Сомалі