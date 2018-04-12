"Зальцбург" розтрощив "Лаціо" і вийшов у півфінал Ліги Європи
23:59, 12 квітня 2018Футбол
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Потенційними суперниками римлян стали "Арсенал", "Атлетіко" і "Олімпік".
"Зальцбург" переграв "Лаціо" і вийшов у півфінал ЛЕ / Reuters
У Європі завершилися матчі 1/4 фіналу Ліги Європи, в центральному з яких "Зальцбург" розтрощив "Лаціо".
Матч завершився з рахунком 4:1, а двоматчеве протистояння закінчилося з рахунком 6:5 на користь австрійського клубу, повідомляє офіційний сайт змагань.
Ліга Європи. 1/4 фіналу.
"Зальцбург" - "Лаціо" - 4:1 (загальний рахунок - 6:5)
"Олімпік" - "Лейпциг" - 5:2 (5:3)
"Спортинг" - "Атлетико" - 1:0 (1:2)
ЦСКА - "Арсенал"" - 2:2 (3:6)
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