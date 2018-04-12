"Зальцбург" розтрощив "Лаціо" і вийшов у півфінал Ліги Європи

23:59, 12 квітня 2018
Футбол
549
"Зальцбург" переграв "Лаціо" і вийшов у півфінал ЛЕ / Reuters

Матч завершився з рахунком 4:1, а двоматчеве протистояння закінчилося з рахунком 6:5 на користь австрійського клубу, повідомляє офіційний сайт змагань.

Ліга Європи. 1/4 фіналу.

"Зальцбург" - "Лаціо" - 4:1 (загальний рахунок - 6:5)

"Олімпік" - "Лейпциг" - 5:2 (5:3)

"Спортинг" - "Атлетико" - 1:0 (1:2)

ЦСКА - "Арсенал"" - 2:2 (3:6)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #УЄФА#Ліга Європи