"Зальцбург" розтрощив "Лаціо" і вийшов у півфінал Ліги Європи

Потенційними суперниками римлян стали "Арсенал", "Атлетіко" і "Олімпік".

У Європі завершилися матчі 1/4 фіналу Ліги Європи, в центральному з яких "Зальцбург" розтрощив "Лаціо". Матч завершився з рахунком 4:1, а двоматчеве протистояння закінчилося з рахунком 6:5 на користь австрійського клубу, повідомляє офіційний сайт змагань. Ліга Європи. 1/4 фіналу. "Зальцбург" - "Лаціо" - 4:1 (загальний рахунок - 6:5) "Олімпік" - "Лейпциг" - 5:2 (5:3) "Спортинг" - "Атлетико" - 1:0 (1:2) ЦСКА - "Арсенал"" - 2:2 (3:6)

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