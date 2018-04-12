"Шахтар" - "Динамо": в Харкові буде вогонь

Організатори матчу розкрили таємниці проведення навколофутбольних заходів навколо центрального матчу весняної частини чемпіонату.

Донецький "Шахтар" готує насичену розважальну програму для вболівальників, які відвідають українське Класіко.

"Гірники" розраховують, що любителі футболу прийдуть на стадіон завчасно, оскільки вже за кілька годин до матчу почне свою роботу спеціальна фан-зона, розташована біля південної трибуни ОСК "Металіст", повідомляє Террикон.

Гостей будуть розважати музична група Rebel Yell, а також MC Заряд, який готує для всіх бажаючих футбольні конкурси та вікторини з пам'ятними призами. Крім того, приємним сюрпризом стане і фото/відеозона Slowmotion - відвідувачі матчу "Шахтар" - "Динамо" зможуть обзавестися яскравими і незвичайними знімками.

Вболівальникам не дадуть скучити і в чаші стадіону. Святковий ритм задасть DJ Fed, а школа танців All Stars порадує масовою хореографією. Але найцікавіше почнеться буквально перед стартовим свистком. Вихід команд супроводжуватиметься унікальним для нашої Прем'єр-ліги піротехнічним шоу - вогняні гармати встановлять навколо всього поля. Після чого Юлія Антонова, солістка Харківського національного театру опери та балету, наживо виконає національний гімн України. Словом, перформанс буде під стать ключовій грі всього чемпіонату.

Як повідомляв УНІАН, матч "Шахтар" - "Динамо" відбудеться на ОСК "Металіст" 14 квітня. Квитки на дербі можна придбати на офіційному сайті ФК "Шахтар" або в мобільному додатку від донецького клубу зі знижкою 20%..