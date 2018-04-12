Гравець "Шахтаря" Ордець: шість очок - це не відрив від "Динамо"

Захисник донецького Шахтаря і збірної України Іван Ордець чекає видовищного поєдинку зі столичною командою

Майбутній матч у Харкові проти Динамо може стати 100-м для захисника Шахтаря Івана Ордеця в рамках Прем'єр-ліги.

Про можливий ювілей, очковий відриві від киян, а також підготовку до суботнього класіко захисник збірної України розповів в інтерв'ю КОМАНДЕ1.

"Було багато важливих матчів і гучних перемог. Завжди приємно обіграти київське Динамо. Якщо в цілому говорити про кар'єру, то найпам'ятніші перемоги над "Манчестер Сіті" і "Наполі" в Лізі чемпіонів нинішнього сезону", - почав Ордець.

А на питання, яке з протистоянь з Динамо запам'яталося найбільше, зауважив: "Матч, коли ми у Львові обіграли киян з рахунком 3:0. У тому поєдинку Шахтар показав класний футбол".

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Шахтар після зимової перерви здобув шість перемог у шести матчах, при цьому, не пропустивши жодного м'яча. На питання про те, у чому секрет такої неймовірної форми вашої команди, Ордець зауважує: "Це все робота на тренуваннях. Тренерський штаб просить уважніше грати в обороні, тому як в першій частині сезону ми пропускали голи, в яких самі винні, допускали найпростіші помилки. На зборах ми все проаналізували, зробили висновки і намагалися виправляти недоліки в контрольних матчах. Слава Богу, у нас це поки непогано виходить. Сподіваюся, настільки впевнено будемо грати і надалі".

А на припущення про те, що зупинити Шахтар зараз може тільки "Динамо", зазначив: "Не згоден. На першому етапі чемпіонату у нас був ряд складних матчів. Серйозний опір надала та ж Сталь, здорово впиралася Ворскла. Ці команди добре діють в обороні, непогано вибігають в контратаки і знаходять свої моменти. Якщо говорити про другий частини змагань, то зазначу Верес і Зорю, і з Маріуполем у нас була непроста гра. Я б не сказав, що ми дуже легко усіх перемагаємо. Зараз в кожному матчі перемоги даються непросто".

"Відрив не має значення. Зрозуміло, що, коли в тебе є солідну перевагу перед конкурентом, ти відчуваєш себе більш впевнено і розкуто. Але шість очок — це не відрив від Динамо. Навіть якщо ми переможемо в суботу, це ще не означатиме, що боротьба за золоті медалі закінчена", - резюмував Ордець.

Як повідомляв УНІАН, матч "Шахтар" - "Динамо" відбудеться в Харкові, 14 квітня. Начло гри на ОСК "Металіст" - о 17.00.