Віталій Кличко представить Київ на церемонії жеребкування 1/2 Ліги чемпіонів УЄФА у Ньйоні

Жеребкування найпрестижнішого єврокубку відбудеться в п`ятницю, 13 квітня.

Мер Києва Віталій Кличко представить українську столицю, як місто проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА-2018.

Він візьме участь у церемонії жеребкування 1/2 турніру, яка відбудеться 13 квітня у швейцарському Ньйоні, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Проводити процедуру самого жеребкування керівникам УЄФА допомагатиме посол фіналу Ліги чемпіонів у Києві, легендарний український футболіст, нині головний тренер збірної України Андрій Шевченко, а також екс-капітан італійської «Роми» Франческо Тотті.

Мер столиці Віталій Кличко сподівається, що Київ відвідають понад 100 тисяч туристів, які приїдуть саме на фінал Ліги чемпіонів. До цієї події для вболівальників у місті буде відкрито кілька фан-зон.

Як неодноразово заявляв Віталій Кличко, досвід проведення, зокрема, «Євробачення» у 2017 році показав, що Київ здатен організовувати великі міжнародні події на високому рівні.

Почнеться жеребкування о 14:00 за київським часом. Транслювати подію будуть провідні європейські спортивні канали. В Україні офіційну церемонію покаже канал «Футбол-1». Перші матчі 1/2 фіналу відбудуться 24 і 25 квітня, матчі у відповідь – 1 і 2 травня.

Фінал головного європейського клубного футбольного турніру відбудеться 26 травня на НСК «Олімпійський» у Києві.