Роналду втішив Буффона після вильоту "Динамо" з Ліги чемпіонів (відео)

14:45, 12 квітня 2018
Футбол
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REUTERS

Португалець зустрів Буффона в мікст-зоні, коли той давав інтерв'ю журналістам. Роналду обійняв італійського голкіпера і поцілував його в щоку.

Як повідомляв УНІАН, вчора «Ювентус» обіграв «Реал» з рахунком 3:1, однак не зумів вийти у півфінал Ліги чемпіонів, оскільки перший матч завершився з рахунком 3:0 на користь іспанської команди. На 95-й хвилині Буффон був вилучений, перед цим у ворота «Ювентуса» призначили пенальті, який реалізував Роналду.

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Теги: #Кріштіану Роналду#Джанлуїджі Буффон