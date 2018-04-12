Роналду втішив Буффона після вильоту "Динамо" з Ліги чемпіонів (відео)

Дві легенди тепло поспілкувалися після матчу.

Нападник «Реала» Кріштіану Роналду тепло попрощався з голкіпером «Ювентуса» Джанлуїджі Буффоном після матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів (1:3, 4:3 за сумою двох зустрічей).

Португалець зустрів Буффона в мікст-зоні, коли той давав інтерв'ю журналістам. Роналду обійняв італійського голкіпера і поцілував його в щоку.

Як повідомляв УНІАН, вчора «Ювентус» обіграв «Реал» з рахунком 3:1, однак не зумів вийти у півфінал Ліги чемпіонів, оскільки перший матч завершився з рахунком 3:0 на користь іспанської команди. На 95-й хвилині Буффон був вилучений, перед цим у ворота «Ювентуса» призначили пенальті, який реалізував Роналду.