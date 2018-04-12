Букмекери оцінили ймовірність бійки у матчі "Шахтар" - "Динамо"
14:08, 12 квітня 2018Футбол
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Серед варіантів спеціальних ставок - відставка головного тренера однієї з команд протягом тижня після матчу.
Букмекери оцінили ймовірність бійки у матчі "Шахтар" - "Динамо" / прес-служба ФК «Шахтар»
Букмекери приймають спеціальні ставки на матч «Шахтар» – «Динамо», який відбудеться в найближчу суботу в Харкові.
Одним з варіантів на сайті букмекерської компанії «Фаворит» пропонується поставити на бійку футболістів з використанням кулаків або ніг. Коефіцієнт такої ставки - 15,0.
З таким же коефіцієнтом оцінюється вилучення головного тренера будь-якої з команд.
Серед варіантів спеціальних ставок - відставка головного тренера однієї з команд протягом тижня після матчу. Так, на відставку наставника "Динамо" Хацкевича коефіцієнт - 13,0, а на те, що залишить посаду керманич "Шахтаря" Фонсека - коефіцієнт 25,0.
Матч «Шахтар» – «Динамо» відбудеться 14 квітня в Харкові. Початок - о 17.00.
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