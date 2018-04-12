Роналду оновив рекорд Ліги чемпіонів, забивши в 11 матчах поспіль

10:47, 12 квітня 2018
Футбол
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Гол Кріштіану Роналду вивів "Реал" у півфінал Ліги чемпіонів / REUTERS

Португалець оновив свій рекорд, ставши першим гравцем в історії, кому вдалося забити в 11 матчах Ліги чемпіонів поспіль.

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У минулій грі Роналду, який забив у 10-й раз поспіль, побив рекорд екс-форварда «Манчестер Юнайтед» Руда ван Ністелроя (9 матчів поспіль з забитими голами).

Крім того, Роналду став першим гравцем в історії Ліги чемпіонів, якому вдалося забити 10 голів у ворота однієї команди. Гол у ворота Буффона став 10-м для нього в матчах з «Ювентусом» в рамках Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, "Реал" вийшов до півфіналу турніру. Також на цій стадії зіграють "Рома", "Ліверпуль" і "Баварія".

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Теги: #Ліга чемпіонів#Кріштіану Роналду