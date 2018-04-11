"Реал" зі скандалом вийшов у півфінал Ліги чемпіонів, незважаючи на програш "Ювентусу"

Матч завершився з рахунком 1:3.

У Мадриді завершився матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому італійський "Ювентус" з Турину обіграв "Реал" і ледь не повторив фантастичний камбек, який напередодні інша італійська команда "Рома" створила у грі з іншою іспанською - "Барселоною".

Матч завершився з рахунком 1:3, повідомляє офіційний сайт змагань.

Першу гру "Реал" виграв у гостях з рахунком 0:3.

Гості дуже потужно розпочали матч і вже на 2-й хвилині пройшла швидка атака туринців, в якій Хедіра з правого флангу навісив на дальню штангу, і Маріо Манджукіч головою відправив м'яч у ворота. А під кінець першого тайму, на 37-й хвилині-Манджукіч зробив дубль. Лихштайнер з правого флангу навісив на дальню штангу, і Маріо точно пробив у ближній кут.

"Ювентус" зрівняв рахунок за сумою двох матчів на 60-й хвилині, коли груба помилка воротаря "Реала" Сесара Наваса призвела до голу. Воротар випустив м'яч з рук і Блез Матюіді добив його у порожні ворота. У кінцівці другого тайму "Реал" перехопив ініціативу, але ніяк не міг забити хоча б один-єдиний гол.

Доля матчу була вирішена вже в доданий арбітром час, на 90+8-й (!) хвилині. Арбітр призначив пенальті і вилучив за лайку воротаря "Ювентуса" Джанлуїджі Буффона. Войцех Щесни, який вийшов на заміну, не зміг відбити шикарний удар Кріштіану Роналду у верхній кут воріт - 1:3.