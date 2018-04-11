"Баварії" вистачило нульової нічиєї проти "Севільї" для виходу в півфінал Ліги чемпіонів

Після перемоги на чужому полі мюнхенці відкатали нічейку у повторній грі.

Мюнхенська "Баварія" вийшла у півфінал Ліги чемпіонів, зігравши у матчі-відповіді 1/4 фіналу з іспанською "Севільєю" внічию 0:0. Матч пройшов у Мюнхені на стадіоні "Альянц Арена".

У першому таймі команди показали інтенсивний футбол, однак до моментів доходило рідко. Після перерви гості стали частіше розкриватися, і на 59-й хвилині поперечина врятувала "Баварію" після удару Банеги. Але на більше гостей не вистачило.

Нагадаємо, в першій зустрічі німецька команда здобула перемогу на полі суперника з рахунком – 2:1. Таким чином, за сумою двох матчів далі йде "Баварія".

Жеребкування півфіналів Ліги чемпіонів відбудеться в п'ятницю. А фінал турніру пройде в Києві 26 травня.