ІДІЛ погрожує вбити Путіна під час чемпіонату світу-2018

Терористи готують теракти на мундіалі.

Терористична організація Ісламська держава погрожує розправою над президентом Росії Володимиром Путіним.

Спочатку прихильники ІДІЛ за допомогою групи Wafa Media Foundation почали ділитися провокуючим плакатом в Telegram. Потім він перейшов в Twitter, де плакат знайшли органи, які займалися моніторингом тероризму.

На плакаті Путін зображений на трибунах стадіону під прицілом снайпера:

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«Росія-2018. Путін, ти невірний. Ти заплатиш за вбивство мусульман».

Ймовірно, таким чином ІДІЛ хоче помститися президентові Росії за дії на території Сирії в підтримку Башара Асада, що, фактично, є війною проти ІДІЛ.

Нагадаємо, терористи погрожують терактами під час чемпіонату світу-2018.

Плакат ІДІЛ: