ІДІЛ погрожує вбити Путіна під час чемпіонату світу-2018
19:27, 11 квітня 2018Футбол
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Терористи готують теракти на мундіалі.
Путін може стати жертвою ІДІЛ / Russia Insider
Терористична організація Ісламська держава погрожує розправою над президентом Росії Володимиром Путіним.
Спочатку прихильники ІДІЛ за допомогою групи Wafa Media Foundation почали ділитися провокуючим плакатом в Telegram. Потім він перейшов в Twitter, де плакат знайшли органи, які займалися моніторингом тероризму.
На плакаті Путін зображений на трибунах стадіону під прицілом снайпера:
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«Росія-2018. Путін, ти невірний. Ти заплатиш за вбивство мусульман».
Ймовірно, таким чином ІДІЛ хоче помститися президентові Росії за дії на території Сирії в підтримку Башара Асада, що, фактично, є війною проти ІДІЛ.
Нагадаємо, терористи погрожують терактами під час чемпіонату світу-2018.
Плакат ІДІЛ:
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