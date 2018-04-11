УЄФА відкрив справу стосовно поведінки Гвардіоли в матчі з "Ліверпулем"

19:17, 11 квітня 2018
Футбол
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Хосеп Гвардіола / REUTERS

В перерві матчу наставник господарів Хосеп Гвардіола був вилучений на трибуни за те, що сперечався з рефері. За словами Гвардіоли, він лише сказав, що гол його команди наприкінці першого тайму, який арбітри не зарахували через офсайд, потрібно було зарахувати.

УЄФА відкрив дисциплінарну справу щодо поведінки наставника "Манчестер Сіті", інформує офіційний сайт організації.

Розгляд справи заплановано на 31 травня.

Нагадаємо, "Ліверпуль" переміг "Манчестер Сіті" з рахунком 2:1 і пройшов до півфіналу Ліги чемпіонів.

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Теги: #УЄФА#Хосеп Гвардіола