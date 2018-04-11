З "Шахтаря" не знімуть очки у зв'язку з дискваліфікацією Срни

Норма автоматичного анулювання результатів не стосується командних видів спорту, - заявили в Національному антидопінговому центрі України.

Заступник директора Національного антидопінгового центру України Ярослав Кручек повідомив, що з «Шахтаря» не знімуть очки у зв'язку з дискваліфікацією Даріо Срни.

«Норма автоматичного анулювання результатів не стосується командних видів спорту. Це стосується лише індивідуальних видів спорту.

Якщо більше двох гравців одночасно протестовані позитивно, тоді команда піддається цільовим тестуванням всіх гравців підряд, і може бути розглянуто питання про анулювання результату того матчу, після якого у гравців був виявлений цей допінг», – сказав Кручек, якого цитує "Футбол 24".

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Термін дискваліфікації, за рішенням українського антидопінгового центру, будуть обчислювати з дня забору проби, тобто з 22 березня 2017 року. В такому випадку, термін дискваліфікації хорвата закінчується 22 серпня 2018 року. До тренувань гравець може приступити 22 червня.

За цим рішенням могла бути подана апеляція в Спортивний арбітражний суд в Лозанні, але, як зазначив Кручек, вона не надійшла.

Контракт Даріо Срни з «Шахтарем» закінчується 30 червня 2018 року. Про його продовження поки не повідомлялося.