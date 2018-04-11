Буффон: можливо, сьогодні - мій останній матч в Лізі чемпіонів

Сьогодні "Ювентус" спробує відігратися в матчі з "Реалом" після поразки 0:3 вдома.

Голкіпер «Ювентуса» Джанлуїджі Буффон поділився очікуваннями від матчу-відповіді ¼ фіналу Ліги чемпіонів проти «Реала».

«Чи це буде мій останній матч в єврокубках за «Ювентус»? Таке можливо.

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Коли я був дитиною, то не міг припустити, що зіграю останній матч в Лізі чемпіонів на «Сантьяго Бернабеу» проти «Реала», – сказав Буффон, якого цитує твіттер УЄФА.

Нагадаємо, що сьогодні у поєдинках у відповідь ¼ фіналу Ліги чемпіонів "Реал" приймає "Ювентус" (перший матч - 3:0), а "Баварія" зіграє з "Севільєю" (перша гра - 2:1).

Вчора півфіналістами сезону-2017/18 стали "Рома" та "Ліверпуль".