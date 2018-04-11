ФК "Металіст" перейде під управління Харківської ОДА

Борги клубу складають 28,6 млн гривень.

Кабінет міністрів України визначив, що органом управління майном ФК «Металіст», а також «Металіст-Холдинг» і «Металіст-Арени» буде Харківська обладміністрація.

Про це повідомляє lb.ua.

У пояснювальній записці до проекту постанови Кабміну перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов зазначає, що до вказаного майна в серпні 2017 року Соснівський районний суд Черкас застосував спецконфіскацію з примусовим відчуженням майна на користь держави.

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Нагадаємо, в кінці 2012 року харківського бізнесмена Олександра Ярославського змусили продати "Металіст" Сергію Курченку. У тому сезоні команда вперше завоювала срібні медалі. Однак незабаром почався спад, і напередодні сезону 2016-2017 років команда не змогла пройти ліцензування.

В серпні 2016 року в українській аматорській футбольній лізі почав виступати новий клуб під назвою "Металіст 1925", створений без участі Курченка. Зараз він має професійний статус і грає у Другій лізі.

У жовтні 2017 року держава конфіскувала майно футбольного клубу "Металіст" у бізнесмена Сергія Курченка, який втік у Росію.

При цьому нещодавно ЗМІ повідомляли, що ФК "Металіст" потрапив у трійку найбільших боржників серед українських підприємств. Борги клубу складають 28,6 млн гривень.