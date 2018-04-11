Півзахисник "Динамо"и Циганков визнан найкращим гравцем чемпіонату УПЛ у березні

Гравець столичного клубу набрав 46 відсотків голосів.

За результатами голосування у проекті, організованому українською Прем’єр-Лігою, кращим гравцем березня став півзахисник «Динамо» Віктор Циганков.

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

У голосуванні брали участь переможці номінації «Найкращий гравець туру» (у березні: 22 тур — Віктор Циганков («Динамо»), 23 тур — Факундо Феррейра («Шахтар»), 24 тур — Віктор Циганков («Динамо»), 25 тур — Микола Шапаренко («Динамо»), а також футболісти, які, на думку нашої експертної ради, відзначалися стабільністю впродовж березневих турів і заслужили право взяти участь у голосуванні: Хорхе Карраскаль («Карпати»), Марлос («Шахтар»), Андрій Лунін («Зоря»), Орест Кузик («Сталь»), Станіслав Куліш («Верес»).

Після визначення восьми номінантів уболівальники та всі бажаючі могли віддати голос за гравця, якого вони вважають найкращим у березні, на офіційному сайті УПЛ.

Всього у голосуванні взяло участь близько 3300 прихильників футболу.

Результат їхнього вибору такий:

Віктор Циганков — 46 % голосів,

Хорхе Карраскаль — 31 %,

Микола Шапаренко — 10 %,

Станіслав Куліш — 5 %,

Марлос — 4 %.

Андрій Лунін — 3 %,

Факундо Феррейра — 1 %,

Орест Кузик — 0 %,