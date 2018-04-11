Гравець Динамо Мораєс з наступного сезону буде виступати в "Шахтарі" під №10 - ЗМІ

Форвард київського Динамо Жуніор Мораєс перейде в стан донецького Шахтаря.

Нападник київського Динамо Жуніор Мораес в літнє трансферне вікно перейде на правах вільного агента в донецький Шахтар.

У складі чемпіона України бразильський футболіст буде виступати під 10-м номером, під яким в даний момент грає Бернард, повідомляє Football.ua з посиланням на власні джерела.

За даними видання, зарплата Жуніора Мораєса в Шахтарі складе 700 тисяч доларів в рік + бонуси за особисті та командні досягнення. Про трансфер буде оголошено після закінчення поточного чемпіонату України.

Жуніор Мораєс виступає в чемпіонаті України з 2012 року. За 110 матчів у складі донецького Металурга і Динамо нападник забив 52 м'ячі.