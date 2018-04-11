Двоє українців потрапили в список 500 кращих гравців світу авторитетного журналу World Soccer

Віктор Циганков і Богдан Бутко опинилися в списку кращих гравців світу.

Авторитетний британський журнал World Soccer опублікував список 500 кращих гравців світу станом на 2018-й рік.

В основному. у списку присутні гравці команд-учасниць майбутнього Мундіалю, але є й деякі винятки, повідомляє офіційний сайт видання.

Так, у список увійшли два українські гравці - Віктор Циганков (Динамо Київ) та Богдан Бутко ("Шахтар" Донецьк). При цьому, Бутко став першим не бразильським футболістом "Шахтаря", який потрапив у Топ-500.

Аргентина, Бразилія, Німеччина, Франція, Італія та Іспанія представлені в рейтингу більш ніж 20 гравцями, тоді як Україна – лише двома. При цьому, ніхто з легіонерів чемпіонату України в рейтинг не потрапив.

Що стосується клубного представництва, то найбільше в рейтингу гравців Баварії (18), Реала (16), Манчестер Сіті (15), Барселони (14) і Ювентуса (13).

Примітно, що гравці не розставлені в рейтингу по місцях, а наводяться у списку в алфавітному порядку.