Солістка Харківського театру опери та балету виконає наживо гімн України перед матчем "Шахтар" - "Динамо"

Виконання гімну наживо зроблять традицією на домашніх матчах гірників.

Перед суботнім дербі "Шахтар" – "Динамо" прозвучить гімн України на стадіоні "Металіст" наживо, у виконанні солістки Харківського національного театру опери та балету Юлії Антонової, повідомляє uafootball.segodnya.ua.

"Для мене це буде абсолютно новий досвід. Нічого подібного раніше я не робила, а тому з цікавістю відгукнулася на пропозицію футбольного клубу "Шахтар". Погодилася, не роздумуючи, – зазначила оперна співачка. – Хоча, звичайно, трохи хвилююся, навіть побоююсь. Співати перед такою кількістю народу – честь для будь-якого артиста".

Читайте такожЕкс-гравець "Шахтаря" Воробей: Динамо буде складно відіграти гандикап, матч з Шахтарем - вирішальний у боротьбі за чемпіонствоЗа словами Юлії, перш гімн України вона виконувала тільки у складі хору, сольно зробить це вперше. "Вже провели на стадіоні генеральну репетицію. Спочатку спробувала, як звучать інші пісні, потім – власне гімн. Акустика абсолютно інша, ніж в театрі: луна йде з усіх боків. І чути на всю округу. Мені потім знайомі говорили, які проходили повз стадіон, що впізнали мене по голосу (з посмішкою). Загалом, відчуття незвичайні".

У "Шахтарі" планують зробити традицією живе виконання гімну України перед кожним домашнім матчем "гірників". "Мені сказали, що якщо експеримент виявиться успішним, до мене знову звернуться, – говорить Юлія Антонова. – Але я думаю, що всім сподобається і я ще з задоволенням проспіваю".

Як повідомляв УНІАН, матч "Шахтар" – "Динамо" відбудеться на стадіоні "Металіст" у Харкові 14 квітня.