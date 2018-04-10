"Барселона" і "Манчестер Сіті" вибули з розіграшу Ліги чемпіонів

23:43, 10 квітня 2018
Футбол
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"Рома" розбила "Барселону" і вийшла у чвертьфінал / Reuters

Матчі завершилися, відповідно, з рахунком 1:2 і 3:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

"Манчестер Сіті" після програшу в Ліверпулі з рахунком 0:3 не зуміла вдома навіть просто здобути перемогу, хоча б з мінімальним рахунком. "Городяни" відмінно розпочали матч - з точного удару Жезуса на 2-й хвилині (1:0), але розвинути перевагу свого так і не змогли. Більше того, у другому таймі пропустили два голи - від Сааха і Фірміньо.

У свою чергу, "Рома" перший матч в Барселоні програла з рахунком 1:4. Але вдома домоглася рівного тієї мінімальної переваги, яка була потрібна для виходу у півфінал. На 6-й хвилині рахунок відкрив Джеко, на 52-й де Россі реалізував пенальті, а на 82-й Манолас довів рахунок до 3:0 на користь своєї команди.

Ще два матчі 1/4 фіналу відбудуться в середу, 11 квітня.

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Теги: #УЄФА#Ліга чемпіонів