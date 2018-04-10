"Барселона" і "Манчестер Сіті" вибули з розіграшу Ліги чемпіонів

"Барселона" за сумою двох матчів програла "Ромі", "Манчестер Сіті" - "Ліверпулю"

У Манчестері і Римі завершилися матчі у відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, в яких "Манчестер Сіті" у другій раз поспіль поступився іншому англійському клубу "Ліверпулю", а іспанська "Барселона" в Римі програла італійській "Ромі".

Матчі завершилися, відповідно, з рахунком 1:2 і 3:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

"Манчестер Сіті" після програшу в Ліверпулі з рахунком 0:3 не зуміла вдома навіть просто здобути перемогу, хоча б з мінімальним рахунком. "Городяни" відмінно розпочали матч - з точного удару Жезуса на 2-й хвилині (1:0), але розвинути перевагу свого так і не змогли. Більше того, у другому таймі пропустили два голи - від Сааха і Фірміньо.

У свою чергу, "Рома" перший матч в Барселоні програла з рахунком 1:4. Але вдома домоглася рівного тієї мінімальної переваги, яка була потрібна для виходу у півфінал. На 6-й хвилині рахунок відкрив Джеко, на 52-й де Россі реалізував пенальті, а на 82-й Манолас довів рахунок до 3:0 на користь своєї команди.

Ще два матчі 1/4 фіналу відбудуться в середу, 11 квітня.