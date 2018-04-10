Півзахисник "Динамо" Шапаренко може пропустити матч з "Шахтарем"
17:45, 10 квітня 2018Футбол
274
Гравець столичного клубу носить пов'язку і займається в тренажерному залі
Шапаренко може не встигнути відновитися до матчу "Динамо" проти "Шахтаря" / Микола Бочок
Травма півзахисника "Динамо" і молодіжної збірної України Миколи Шапаренко, який в матчі Прем'єр-ліги з луганською "Зорею" пошкодив ключицю, виявилася не настільки серйозною, як припускали відразу.
Втім, участь цього футболіста у грі з донецьким "Шахтарем" поки під великим питанням, повідомляє Команда 1.
Читайте такожСабо: Якщо "Шахтар" обіграє "Динамо" в Харкові, то буде чемпіоном
Лікарі діагностували у Шапаренко пошкодження зв'язок ключиці. Зараз він носить спеціальну пов'язку і працює в тренажерному залі в щадному режимі.
Разом з тим, закінчується термін реабілітації в іншого ключового гравця "Динамо" — угорського захисника Тамаша Кадара. Не можна однозначно говорити про те, що він вийде на поле в найближчому поєдинку, але така ймовірність існує.
Як повідомляв УНІАН, у суботу в Харкові відбудеться один з центральних матчів весняної частини УПЛ, в якому "Шахтар" прийме "Динамо".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter