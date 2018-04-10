Півзахисник "Динамо" Шапаренко може пропустити матч з "Шахтарем"

Гравець столичного клубу носить пов'язку і займається в тренажерному залі

Травма півзахисника "Динамо" і молодіжної збірної України Миколи Шапаренко, який в матчі Прем'єр-ліги з луганською "Зорею" пошкодив ключицю, виявилася не настільки серйозною, як припускали відразу.

Втім, участь цього футболіста у грі з донецьким "Шахтарем" поки під великим питанням, повідомляє Команда 1.

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Лікарі діагностували у Шапаренко пошкодження зв'язок ключиці. Зараз він носить спеціальну пов'язку і працює в тренажерному залі в щадному режимі.

Разом з тим, закінчується термін реабілітації в іншого ключового гравця "Динамо" — угорського захисника Тамаша Кадара. Не можна однозначно говорити про те, що він вийде на поле в найближчому поєдинку, але така ймовірність існує.

Як повідомляв УНІАН, у суботу в Харкові відбудеться один з центральних матчів весняної частини УПЛ, в якому "Шахтар" прийме "Динамо".