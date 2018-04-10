Екс-гравець "Шахтаря" Воробей: Динамо буде складно відіграти гандикап, матч з Шахтарем - вирішальний у боротьбі за чемпіонство

Виходячи з турнірної таблиці, якщо "Шахтар" виграє, то "Динамо" буде складно відіграти такий гандикап, зазначив футболіст.

Екс-гравець «Шахтаря» і збірної України Андрій Воробей поділився думкою про майбутній головний матчі весни між гірниками і «Динамо» у коментарі Terrikon.com:

"Звичайно, буде достатньо ігор після цього матчу. Але, виходячи з турнірної таблиці, якщо "Шахтар" виграє, то "Динамо" буде складно відіграти такий гандикап. Я вважаю, що це буде вирішальна гра в боротьбі за чемпіонство", - почав Воробей.

На питання, які шанси у "Динамо" взяти очки і наскільки кияни готові зробити такий подвиг, екс-гравець зауважив: "У футболі всяке буває, можна відсиджуватися всю гру від своїх воріт і виграти 1:0. Але по грі "Шахтар" зараз сильніший. Шанси у "Динамо" є, але у "гірників" їх більше. Плюс підтримка вболівальників".

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А на питання, наскільки молодь "Динамо" готова змагатися з майстерним бразильським півзахистом, зазначив: "Молодь має таку властивість, як нестабільність. Вони можуть видати одну-дві гри, а в ключовій грі зіграти не на своєму рівні. Тому, говорити, що молодь «Динамо» сильно стабільно грає, я б не став. Проблеми вони створять, але, повторюся, за рівнем майстерності донецька команда набагато вище".

"Шахтар" передасть по 5 гривень від кожного квитка на закупівлю м'ячів для дітей. На питання, як колишній гравець "Шахтаря" ставиться до цієї акції, Воробей зазначив: "Нормальна акція для залучення вболівальника. Я вважаю, що в нинішній час дитячий футбол взагалі потрібно підтримати. Він, як і весь футбол, зараз у стані затишшя, але дітям треба допомогти - це правильне починання".

Як повідомляв УНІАН, матч «Шахтар» - «Динамо» відбудеться на ОСК «Металіст» у Харкові 14 квітня. Квитки на гру можна придбати на офіційному сайті клубу або в мобільному додатку від клубу зі знижкою 20%.