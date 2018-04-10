"Динамо" візьме на літні збори екс-захисника "Металіста" Папу Гуйє

Близько 10 років Папа Гуйє провів в Україні, граючи за "Металіст", "Дніпро" і "Волинь".

Київське «Динамо» влітку може посилитися екс-захисником харківського "Металіста" сенегальцем Папою Гуйє.

З вірогідністю 90 відсотків з 33-річним сенегальцем підпишуть повноцінний контракт, повідомив ведучий шоу "Татотаке" Сергій Болотников.

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Раніше президент «Динамо» Ігор Суркіс повідомив, що агенти Папи Гуйє попросили його, щоб сенегалець тренувався з київською командою.

Папа Гуйє грав в "Металісті" з 2006-го по 2014 рік. Також виступав за луцьку "Волинь" та "Дніпро".

У 2017 році сенегальський футболіст провів 9 матчів за казахстанський «Актобе».