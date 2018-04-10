"Шахтар" - "Динамо": статистика на боці гірників

У 81-й грі на рахунку "Шахтаря" 31 перемога при 23 нічиїх та 27 поразках.

14 квітня в Харкові відбудеться матч 27-го туру чемпіонату України з футболу, в якому зійдуться донецький "Шахтар" і київське "Динамо".

Це буде вже третій очний матч грандів в чемпіонаті України сезону 2017/18, а з урахуванням матчу-відкриття сезону - гри на Суперкубок - четверта зустріч. Через місяць, в середині травня, відбудеться ще одна гра в Києві. А потім ймовірний фінал Кубка України "Шахтар" - "Динамо" - шостий очний матч у сезоні.

На відміну від попередніх років, у сезоні 2017/18 команди відрізняються вкрай низькою результативністю. Після перемоги гірників в Суперкубку (2:0), "Динамо" взяло мінімальний реванш у гостьовому матчі в Харкові (0:1), а потім команди зіграли безгольову нічию в Києві - 0:0.

А, між тим, в минулому сезоні 2016/17 команди зіграли два надрезультативних матчі, обмінявшись гостьовими перемогами - 3:4 в Києві і 2:3 в Харкові. А в сезоні 2015/16, "Шахтар" двічі поспіль розгромив "Динамо" з рахунком 3:0.

В останній раз в Донецьку, на сьогоднішній день, команди зустрічалися 4 серпня 2013 року. Тоді на "Донбас-Арені" "Шахтар" виграв з рахунком 3:1.

Нарешті, не можна не згадати про єврокубкові зустрічі команд - в півфіналі Кубка УЄФА-2008/09. У Києві матч завершився з рахунком 1:1, а в Донецьку перемогу святкував "Шахтар" - 2:1. За кілька тижнів "Шахтар" виграв у фіналі у німецького "Вердера" (Бремен) й завоював єврокубок.

Всього, в історії протистоянь команд в період незалежності України, починаючи з 4 жовтня 1992 року, команди провели 81 матч. де на рахунку "Шахтаря" 31 перемога при 23 нічиїх та 27 поразках.

Кубок України 2001/02. Фінал

"Динамо" - "Шахтар" - 2:3 (д. в.)

Суперкубок України-2004.

"Динамо" - "Шахтар" - 1:1 (д. в.) 6:5 по пенальті

Кубок України 2004/05. Фінал.

"Шахтар" - "Динамо" - 0:1

Суперкубок України-2005.

"Шахтар" - "Динамо" - 1:1 (д. в.) 4:3 - по пенальті

Чемпіонат України 2005/06, Золотий матч

"Шахтар" - "Динамо" - 2:1 (1:1, д. в.)

Суперкубок України-2006.

"Динамо" - "Шахтар" - 2:1

Кубок України 2006/07. Фінал

"Динамо" - "Шахтар" - 2:1

Суперкубок України-2007

"Динамо" - "Шахтар" - 2:2 (по пенальті - 4:2)

Кубок Першого каналу 2008, Фінал

"Шахтар" - "Динамо" - 2:2 (по пенальті - 2:3)

Кубок України 2007/08, Фінал

"Шахтар" - "Динамо" - 2:0

Суперкубок України 2008.

"Шахтар" - "Динамо" - 1:1 (по пенальті - 5:3)

Кубок УЄФА-2008/09. 1/2 фіналу.

"Шахтар" - "Динамо" - 2:1, 1:1

Кубок України-2010/11 Фінал

"Динамо" - "Шахтар" - 0:2

Суперкубок України 2011, Фінал

"Шахтар" - "Динамо" 1:3

Кубок України 2013/14, Фінал

"Динамо" - "Шахтар" - 2:1

Суперкубок України 2014

"Шахтар" - "Динамо" - 2:0

Кубок України 2014/15, Фінал

"Динамо" - "Шахтар" 0:0 (по пенальті - 5:4)

Суперкубок України 2015

"Динамо" - "Шахтар" - 0:2

Суперкубок України 2016

"Шахтар" - "Динамо" - 1:1 (по пенальті - 3:4)

Кубок України 2016/17, Фінал

"Шахтар" - "Динамо" - 1:0

Суперкубок України 2017

"Шахтар" - "Динамо" - 1:0

Чемпіонат України 2017/18, Прем'єр-Ліга

"Шахтар" - "Динамо" - 0:1

"Динамо" - "Шахтар" - 0:0