ФІФА назвала найкрасивіший гол в історії чемпіонатів світу (відео)
13:11, 10 квітня 2018Футбол
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Гол мексиканця Негрете на ЧС-1986 став найкрасивішим в історії мундіалів.
Гол Мануеля Негрете визнаний найкращим в історії чемпіонатів світу / football24.ua
Гол футболіста збірної Мексики Мануеля Негрете у ворота збірної Болгарії на чемпіонаті світу 1986 року був визнаний найкращим за всю історію цього турніру.
Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.
Збірна Мексики зустрілася з болгарською командою в 1/8 фіналу. Негрете вдалося забити гол ударом з льоту, перебуваючи майже у лінії штрафного майданчика. Цікаво, що на тому ж чемпіонаті світу нападник збірної Аргентини Дієго Марадона забив гол у ворота англійців після сольного проходу, який став одним з найбільш відомих моментів у кар'єрі аргентинця.
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