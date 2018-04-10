ФІФА назвала найкрасивіший гол в історії чемпіонатів світу (відео)

13:11, 10 квітня 2018
Футбол
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Гол Мануеля Негрете визнаний найкращим в історії чемпіонатів світу / football24.ua

Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Збірна Мексики зустрілася з болгарською командою в 1/8 фіналу. Негрете вдалося забити гол ударом з льоту, перебуваючи майже у лінії штрафного майданчика. Цікаво, що на тому ж чемпіонаті світу нападник збірної Аргентини Дієго Марадона забив гол у ворота англійців після сольного проходу, який став одним з найбільш відомих моментів у кар'єрі аргентинця.

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Теги: #ФІФА#найкращий гол ЧС