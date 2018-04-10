Єгипетський вболівальник вирушив на чемпіонат світу в Росію на велосипеді

Єгиптянин розраховує подолати відстань у п'ять тисяч кілометрів за 65 днів.

Єгипетський вболівальник з Каїра Мохамед Нуфал відправився в подорож на чемпіонат світу з футболу-2018 в Росії на велосипеді. Про це повідомляє Reuters.

24-річний Нуфал попрощався зі своєю матір'ю на площі Тахрір у Каїрі. Єгиптянин розраховує подолати відстань у п'ять тисяч кілометрів за 65 днів.

Шлях Нуфала буде пролягати через Йорданію, Болгарію, Румунію, Молдову та Україну. Єгиптянин вирішив пролетіти над територією Сирії, де в даний момент йдуть військові зіткнення, і також не стане подорожувати на велосипеді по Іраку з міркувань безпеки.

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Разом з собою Нуфал взяв запчастини для велосипеда, акумулятори, запасний телефон і спорядження для кемпінгу. Він також розраховує, що зможе ночувати в готелях, а також зупинятися у незнайомців на ніч.

«Мені важливіше сама подорож, а не результат. Якби справа була тільки в чемпіонаті світу, я б полетів на літаку. А так для мене це величезний шанс побачити нове», — розповів Нафал.

Збірна Єгипту з футболу зіграє на чемпіонаті світу в одній групі з Росією, Уругваєм і Саудівською Аравією. Турнір пройде в Росії з 14 червня по 15 липня.