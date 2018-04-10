Не намагайтеся повторити це вдома: журналіст зламав ногу, коли хотів зімітувати гол Роналду (відео)

Спроба повторити шедевр Кріштіану Роанлду закінчилася лікарнею.

Журналіст аргентинського телеканалу Canal Doce Мануель Санчес зазнав фіаско при спробі повторити гол Кріштіану Роналду, який той забив "Ювентусу".

Минулого тижня 33-річний португалець забив фантастичний гол у падінні через себе у першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Роналду злетів на 1,45 метра, а м'яч зустрівся з його ногою взагалі на позначці 2 метри і 38 сантиметрів.

Мануель Санчес спробував повторити цей удар, попередньо навіть підстеливши матрац для безпеки, але в момент виконання невдало приземлився і зламав ногу.

Невдалу спробу аргентинський журналіст виклав у своєму Instagram.