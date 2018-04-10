Не намагайтеся повторити це вдома: журналіст зламав ногу, коли хотів зімітувати гол Роналду (відео)
11:32, 10 квітня 2018Футбол
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Спроба повторити шедевр Кріштіану Роанлду закінчилася лікарнею.
Фантастичний гол Кріштіану Роналду у ворота "Ювентуса" / REUTERS
Журналіст аргентинського телеканалу Canal Doce Мануель Санчес зазнав фіаско при спробі повторити гол Кріштіану Роналду, який той забив "Ювентусу".
Минулого тижня 33-річний португалець забив фантастичний гол у падінні через себе у першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Роналду злетів на 1,45 метра, а м'яч зустрівся з його ногою взагалі на позначці 2 метри і 38 сантиметрів.
Мануель Санчес спробував повторити цей удар, попередньо навіть підстеливши матрац для безпеки, але в момент виконання невдало приземлився і зламав ногу.
Невдалу спробу аргентинський журналіст виклав у своєму Instagram.
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