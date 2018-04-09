Жіноча збірна України поступилася Данії у відбірковому матчі ЧС-2019

23:35, 09 квітня 2018
Футбол
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Жіноча збірна України мінімально поступилася Данії / Футбол 24

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Більшу частину поєдинку українські дівчата провели на своїй половині поля, і на 78-й хвилині таки пропустили гол.

Після чотирьох матчів жіноча збірна України має в активі 7 очок і перебуває на 3-му місці в своїй групі. Данія випереджає українок на два очки, а лідирує Швеція (12 очок).

Відбір ЧС-2019, груповий етап

Данія – Україна – 1:0

Нагадаємо, в попередньому матчі 5 квітня жіноча збірна України обіграла Хорватію.

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Теги: #жіноча збірна України з футболу