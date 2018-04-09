Російські футбольні хулігани готуються "влаштувати пекло" для англійців на ЧС-2018

Кількість англійських уболівальників, які бажають поїхати в Росію, скоротилася вдвічі.

Радикальна організація російських "футбольних хуліганів" виступила з заявою, оголосивши «смертний вирок» всім уболівальникам Англії, якщо вони посміють вирушити на чемпіонат світу-2018 в Росії цього літа.

Про це повідомляє Express.

Журналісти пишуть про десятки груп у соціальній мережі "Вконтакте", які створюють російські хулігани. Там вони повідомляють про початок операції "Мундіаль". Фанати готуються до насильства на вулицях Росії і готові до того, щоб "почати пекло" для британців на час ЧС-2018. "Без крові не обійдеться", – запевняють вони.

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Для того, щоб організувати масові напади на англійців, російські хулігани просять підтримки в аргентинських фанатів. Історично між уболівальниками збірних Англії та Аргентини існує ворожнеча. За інформацією ЗМІ, хулігани обох країн вже провели між собою онлайн-конференції, щоб створити союз на час ЧС-2018. Більш того, певна група російських фанатів вирушила в Аргентину для узгодження деталей.

Через загрозу насильства англійські фанати відмовляються від ідеї поїхати в Росію. Принаймні, за останні місяці кількість бажаючих англійців поїхати на ЧС-2018 зменшилася вдвічі.

Чемпіонат світу в Росії відбудеться з 14 червня по 15 липня 2018 року.