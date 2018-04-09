Федерація футболу Марокко підтвердила проведення матчу зі збірною України

Поєдинок відбудеться 30 травня.

Федерація футболу Марокко на своєму офіційному сайті підтвердила спаринг проти збірної України.

Поєдинок пройде в Швейцарії 30 травня.

Інформація про матч України та Марокко з'явилася минулого тижня, але офіційного підтвердження до сьогоднішнього дня не було.

Відомо також, що іншим суперником команди Андрія Шевченка на найближчому зборі може стати збірна Албанії, але тут офіційні джерела поки мовчать.

Збірна Марокко – учасник чемпіонату світу-2018. Команда Ерве Ренара зіграє в одній групі з Іспанією, Португалією та Іраном.

Українці, у свою чергу, на мундіаль не пробилися, посівши лише третє місце у своїй відбірковій групі.