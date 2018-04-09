Шевченко проведе жеребкування 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Церемонія відбудеться у п'ятницю, 13 квітня.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко візьме участь у жеребкуванні 1/2 фіналу Ліги чемпіонів, інформує офіційний сайт УЄФА.

Церемонія відбудеться у п'ятницю, 13 квітня в Ньоні. Початок о 13:00 за київським часом. Шевченко допоможе провести жеребкування в якості посла травневого фіналу Ліги чемпіонів у Києві.

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Перші півфінальні матчі відбудуться 24-го і 25 квітня, матчі-відповіді – 1-го і 2 травня. Фінал відбудеться 26 травня на НСК «Олімпійський».

Нагадаємо, що чвертьфінальні поєдинки у відповідь Ліги чемпіонів відбудуться на цьому тижні. У вівторок зіграють пари "Манчестер Сіті" - "Ліверпуль" і "Рома" - "Барселона", а у середу - "Реал" - "Ювентус" і "Баварія" - "Севілья".