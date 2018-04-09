Онлайн-відеотрансляція "Карпати" - "Зірка": Прем'єр-ліга, 26-й тур

У Львові проходить матч сусідів по турнірній таблиці Прем'єр-ліги.

Сьогодні у Львові проходить матч 26-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Карпати" приймають на своєму полі кропивницьку "Зірку".

Команди є сусідами в турнірній таблиці і мають порівно очок - по 23. "Зірка" випереджає львів'ян лише за додатковими показниками, посідаючи 9-те місце. "Карпати" - на 10-й сходинці.

Матч "Карпати" - "Зірка" розпочнеться у Львові о 14.00.

ТВ-трансляція гри - на телеканалі УНІАН.