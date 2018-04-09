Онлайн-відеотрансляція "Карпати" - "Зірка": Прем'єр-ліга, 26-й тур

13:57, 09 квітня 2018
Футбол
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ФК &quot;Карпати&quot;

Команди є сусідами в турнірній таблиці і мають порівно очок - по 23. "Зірка" випереджає львів'ян лише за додатковими показниками, посідаючи 9-те місце. "Карпати" - на 10-й сходинці. 

Матч "Карпати" - "Зірка" розпочнеться у Львові о 14.00.

ТВ-трансляція гри - на телеканалі УНІАН.

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Теги: #УПЛ-2017/18