Онлайн-відеотрансляція "Карпати" - "Зірка": Прем'єр-ліга, 26-й тур
13:57, 09 квітня 2018Футбол
1479
У Львові проходить матч сусідів по турнірній таблиці Прем'єр-ліги.
ФК "Карпати"
Сьогодні у Львові проходить матч 26-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Карпати" приймають на своєму полі кропивницьку "Зірку".
Команди є сусідами в турнірній таблиці і мають порівно очок - по 23. "Зірка" випереджає львів'ян лише за додатковими показниками, посідаючи 9-те місце. "Карпати" - на 10-й сходинці.
Матч "Карпати" - "Зірка" розпочнеться у Львові о 14.00.
ТВ-трансляція гри - на телеканалі УНІАН.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter