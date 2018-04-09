Знаменитий тренер Капелло оголосив про завершення кар'єри

71-річний італієць зазначив, що тепер задоволений роллю коментатора.

Відомий футбольний тренер Фабіо Капелло оголосив про завершення кар'єри.

Про це повідомляє RAI Sport.

71-річний Фабіо Капелло найбільш відомий роботою в клубах "Мілан" (1987, 1991-1996, 1997-1998), "Реал" (1996-1997, 2006-2007), "Рома" (1999-2004), "Ювентус" (2004-2006).

В якості тренера він 7 разів ставав чемпіоном Італії і 2 рази – чемпіоном Іспанії.

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Також італійський фахівець очолював національні команди Англії та Росії.

Останнім місцем його роботи був китайський клуб «Цзянсу Сунін».

«Я набрався дуже багато досвіду за час роботи з клубами і національними командами країн. Робота в «Цзянсу Сунін» – мій останній футбольний досвід, тепер я на пенсії. Зараз я задоволений своєю роллю коментатора», - повідомив Капелло.

До цього, як повідомляв УНІАН, Фабіо Капелло розглядався як один з кандидатів на пост тренера національної збірної Італії.