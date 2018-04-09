Гравець "Шахтаря" Тайсон перед матчем з "Динамо": у Циганкова велике майбутнє

Півзахисник донецького "Шахтаря" розповів про стиль гри київського "Динамо".

Півзахисник «Шахтаря» Тайсон розповів про майбутній матч з «Динамо», Віктора Цыганкова і Жуніора Мораєса.

"У нашої команди трохи інший стиль гри, ніж у киян. «Динамо» індивідуально опікує гравців і у них є виконавці, які дійсно сильні в цьому компоненті. У «Динамо» як і раніше багато хороших гравців. Знаю, наскільки вони сильні в атаці.

Можу виділити Віктора Циганкова. Мені дуже подобається цей гравець. Думаю, що попереду його чекає велике майбутнє. Це сильний півзахисник. А ще – дисциплінований, інтелігентний і розумний. Володіє чудовою технікою і хорошим ударом. Циганков – це той гравець, за яким я намагаюся стежити.

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Також можу сказати теплі слова на адресу Жуніора Мораєса. Але «Динамо» – це команда, яка в першу чергу сильна колективом. Ми поважаємо киян, але не боїмося", - зазначив Тайсон в інтерв'ю сайту Footboom.

Також лідер гірників прокоментував чутки про майбутній перехід в "Шахтар" нападника "Динамо" Жуніора Мораєса.

"Насправді я нічого не знаю про перехід Мораєса в «Шахтар». Більше переживаю за Факундо Феррейру і Бернарда, контракти яких закінчуються вже влітку. Ці люди важливі для нашої команди і колективу. Ми вже звикли один до одного в щоденній роботі.

А про Мораєса і його подальшу кар'єру не бачу сенсу говорити зараз. Сподіваюся, що він зробить правильний крок і це піде йому на користь. Прийде Жуніор в «Шахтар» чи залишиться в «Динамо», сподіваюся, що у нього все буде добре, і він буде щасливий», – сказав Тайсон.

Нагадаємо, що матч "Шахтаря" і "Динамо" відбудеться в суботу, 14 квітня, в Харкові. На даний момент "гірники" випереджають киян на шість очок.