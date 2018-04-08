Колишня теща закидала Шовковського камінням і стріляла в нього з пістолета (відео)

23:42, 08 квітня 2018
Футбол
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Шовковський відчуває себе чудово і готовий продовжити кар'єру / xsport.ua

За словами Шовковського, він приїхав до будинку своєї колишньої дружини Ольги Альонової, щоб забрати доньку. Там його зустріла колишня теща, яка влаштувала недружній прийом - кидалася камінням і стріляла з пістолета. Сам Шовковський не постраждав.

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Теги: #Олександр Шовковський