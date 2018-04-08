Колишня теща закидала Шовковського камінням і стріляла в нього з пістолета (відео)

Екс-воротар "Динамо" і збірної України продемонстрував відео конфлікту.

Екс-голкіпер київського "Динамо" і збірної України Олександр Шовковський пережив кілька неприємних хвилин.

За словами Шовковського, він приїхав до будинку своєї колишньої дружини Ольги Альонової, щоб забрати доньку. Там його зустріла колишня теща, яка влаштувала недружній прийом - кидалася камінням і стріляла з пістолета. Сам Шовковський не постраждав.