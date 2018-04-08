«Шахтар» переміг «Динамо» в жартівливому великодньому яйцебої

23:15, 08 квітня 2018
Футбол
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"Шахтар" виграв "великодній яйцебой" у "Динамо" / facebook.com/fcshakhtar

Дівчата-промоутери у формах «Шахтаря» і «Динамо» пропонували взяти участь в турнірі всім бажаючим, повідомляється на сторінці ФК "Шахтар" у Facebook.

Організатори приготували 500 яєць, які були розфарбовані в кольори донецького і київського клубів. Битися можна було за будь-який з них. У напруженій битві крашанок перемогу відсвяткували прихильники «оранжево-чорних». Крім того, вболівальники могли придбати квитки на майбутнє українське «класико».

Як повідомляв УНІАН, матч "Шахтар" - "Динамо" відбудеться 14 квітня на ОСК «Металіст» у Харкові. Початок о 17:00. Квитки можна придбати в касах стадіону, онлайн на офіційному сайті ФК "Шахтар" і за допомогою мобільного додатку Shakhtar Tickets.

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Теги: #Шахтар - Динамо