«Шахтар» переміг «Динамо» в жартівливому великодньому яйцебої

Організатори приготували 500 яєць, які були розфарбовані в кольори донецького і київського клубів.

У свято Пасхи, 8 квітня, в харківському парку імені Горького відбувся великодній яйцебій.

Дівчата-промоутери у формах «Шахтаря» і «Динамо» пропонували взяти участь в турнірі всім бажаючим, повідомляється на сторінці ФК "Шахтар" у Facebook.

Організатори приготували 500 яєць, які були розфарбовані в кольори донецького і київського клубів. Битися можна було за будь-який з них. У напруженій битві крашанок перемогу відсвяткували прихильники «оранжево-чорних». Крім того, вболівальники могли придбати квитки на майбутнє українське «класико».

Як повідомляв УНІАН, матч "Шахтар" - "Динамо" відбудеться 14 квітня на ОСК «Металіст» у Харкові. Початок о 17:00. Квитки можна придбати в касах стадіону, онлайн на офіційному сайті ФК "Шахтар" і за допомогою мобільного додатку Shakhtar Tickets.