«Шахтар» переміг «Динамо» в жартівливому великодньому яйцебої
23:15, 08 квітня 2018Футбол
781
Організатори приготували 500 яєць, які були розфарбовані в кольори донецького і київського клубів.
"Шахтар" виграв "великодній яйцебій" у "Динамо" / facebook.com/fcshakhtar
У свято Пасхи, 8 квітня, в харківському парку імені Горького відбувся великодній яйцебій.
Дівчата-промоутери у формах «Шахтаря» і «Динамо» пропонували взяти участь в турнірі всім бажаючим, повідомляється на сторінці ФК "Шахтар" у Facebook.
Організатори приготували 500 яєць, які були розфарбовані в кольори донецького і київського клубів. Битися можна було за будь-який з них. У напруженій битві крашанок перемогу відсвяткували прихильники «оранжево-чорних». Крім того, вболівальники могли придбати квитки на майбутнє українське «класико».
Як повідомляв УНІАН, матч "Шахтар" - "Динамо" відбудеться 14 квітня на ОСК «Металіст» у Харкові. Початок о 17:00. Квитки можна придбати в касах стадіону, онлайн на офіційному сайті ФК "Шахтар" і за допомогою мобільного додатку Shakhtar Tickets.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter