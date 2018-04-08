Ярмоленко не зіграв за "Боруссію" у першому матчі після травми

Українець залишився в запасі у матчі проти "Штутгарта".

Український хавбек дортмундської "Боруссії" Андрій Ярмоленко вперше опинився в заявці своєї команди на гру після отриманої травми у січні цього року.

Сьогодні у домашньому матчі дортмундці приймали "Штутгарт" і перемогли - 3:0. Українець на поле так і не вийшов, просидівши весь матч в запасі.

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Зазначимо, що наприкінці січня Ярмоленко отримав травму сухожилля, після чого протягом місяця носив спеціальний фіксуючий чобіт, а з м'ячем почав тренуватися лише в останніх числах березня.

Андрій Ярмоленко був основним гравцем "Боруссії" в першій частині сезону. На його рахунку 24 матчі, 6 голів і 6 гольових передач у всіх турнірах.

Перемога дозволила "Боруссії" наблизитися на відстань в одне очко до "Шальке", що йде на 2-му місці. В активі у "Боруссії" Д 51 очко після 29 турів.

Наступний матч команда Петера Штегера зіграє якраз проти "Шальке" 15 квітня в 30-му турі німецької Бундесліги.