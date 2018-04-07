"Ворскла" обіграла "Маріуполь" і закріпилася на 3-му місці в Прем'єр-лізі
21:32, 07 квітня 2018Футбол
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Матч завершився з рахунком 1:0.
"Ворскла" обіграла "Маріуполь" в заключному матчі дня Прем'єр-ліги / UA-Football
У Полтаві завершився матч 26-го туру чемпіонату України з футболу, в якому "Ворскла" приймала "Маріуполь" і зуміла здобути перемогу.
Гра завершилася з рахунком 1:0, повідомляє офіційний сайт змагань.
Єдиний гольовий момент у цьому матчі стався на 57-й хвилині. Після передачі Ігоря Пердути в штрафний майданчик, м'яч опинився у Михайла Сергійчука, і той у падінні відправив м'яч у ворота.
Таким чином, "Ворскла" набрала 41 бал і вже на 4 очки у боротьбі за 3-4 місця в турнірній таблиці УПЛ випереджає луганську "Зорю" (37). У свою чергу, у "Маріуполя" 33 бали і команда ділить 5-6 місця з "Вересом" з Рівного.
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