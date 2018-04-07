"Ворскла" обіграла "Маріуполь" і закріпилася на 3-му місці в Прем'єр-лізі

21:32, 07 квітня 2018
Футбол
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"Ворскла" обіграла "Маріуполь" в заключному матчі дня Прем'єр-ліги / UA-Football

Гра завершилася з рахунком 1:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Єдиний гольовий момент у цьому матчі стався на 57-й хвилині. Після передачі Ігоря Пердути в штрафний майданчик, м'яч опинився у Михайла Сергійчука, і той у падінні відправив м'яч у ворота.

Таким чином, "Ворскла" набрала 41 бал і вже на 4 очки у боротьбі за 3-4 місця в турнірній таблиці УПЛ випереджає луганську "Зорю" (37). У свою чергу, у "Маріуполя" 33 бали і команда ділить 5-6 місця з "Вересом" з Рівного.

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Теги: #Ворскла обіграла Маріуполь#УПЛ-2017/18