"Баварія" в шостий раз поспіль завоювала титул чемпіона Німеччини

У вирішальному матчі команда з Мюнхена розгромила "Аугсбург" в гостях з рахунком 1:4.

В Аугсбурзі завершився матч чемпіонату Німеччини з футболу серед команд Бундесліги, в якому "Баварія" з Мюнхена обіграла "Аугсбург" і вшосте поспіль стала чемпіоном Німеччини.

Маг завершився з рахунком 1:4, повідомляє офіційний сайт змагань.

В цьому матчі всі п'ять голів забили футболісти "Баварії", щоправда один з них - в свої ворота.

Голи у ворота "Аугсбурга" забили Корентен Толіссо, (32-я хвилина), Хамес Родрігес (38), Арьєн Роббен (62) і Сандро Вагнер (87). Гол у свої ворота на рахунку Нікласа Зюле.

За 5 турів до кінця змагань у "Баварії" 72 очки, а у головного переслідувача "Шальке-04" на 19 очок менше.

"Баварія" нікому не поступається національним титулом чемпіона Німеччини з 2013 року.