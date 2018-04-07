"Баварія" в шостий раз поспіль завоювала титул чемпіона Німеччини

19:42, 07 квітня 2018
Футбол
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"Баварія" в шостий раз поспіль виграла титул чемпіона Німеччини / Reuters

Маг завершився з рахунком 1:4, повідомляє офіційний сайт змагань.

В цьому матчі всі п'ять голів забили футболісти "Баварії", щоправда один з них - в свої ворота.

Голи у ворота "Аугсбурга" забили Корентен Толіссо, (32-я хвилина), Хамес Родрігес (38), Арьєн Роббен (62) і Сандро Вагнер (87). Гол у свої ворота на рахунку Нікласа Зюле.

За 5 турів до кінця змагань у "Баварії" 72 очки, а у головного переслідувача "Шальке-04" на 19 очок менше.

"Баварія" нікому не поступається національним титулом чемпіона Німеччини з 2013 року.

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Теги: #Хайнкес Баварія