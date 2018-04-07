"Олександрія" обіграла "Сталь" в матчі Прем'єр-ліги
19:05, 07 квітня 2018Футбол
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Гра завершилася з рахунком 2:0.
"Олександрія" обіграла "Сталь" в черговому матчі Прем'єр-ліги / Football.ua
В Олександрії завершився матч чемпіонату України з футбол серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Олександрія" приймала "Сталь" з Кам'янського і обіграла суперника.
Гра завершилася з рахунком 2:0, повідомляє офіційний сайт змагань.
Доля матчу була вирішена в першій половині. На 14-й хвилині Євген Протасов відкрив рахунок. А за 22 хвилини, на 36-й, Василь Грицук реалізував пенальті і подвоїв перевагу своєї команди.
Таким чином, "Олександрія" набрала 29 очок і зміцнила свої позиції на 8-му місці в турнірній таблиці. У "Сталі" 22 бали і команда поділяє останні 11-12 місця в турнірній таблиці з одеським "Чорноморцем".
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