"Олександрія" обіграла "Сталь" в матчі Прем'єр-ліги

Гра завершилася з рахунком 2:0.

В Олександрії завершився матч чемпіонату України з футбол серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Олександрія" приймала "Сталь" з Кам'янського і обіграла суперника.

Гра завершилася з рахунком 2:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Доля матчу була вирішена в першій половині. На 14-й хвилині Євген Протасов відкрив рахунок. А за 22 хвилини, на 36-й, Василь Грицук реалізував пенальті і подвоїв перевагу своєї команди.

Таким чином, "Олександрія" набрала 29 очок і зміцнила свої позиції на 8-му місці в турнірній таблиці. У "Сталі" 22 бали і команда поділяє останні 11-12 місця в турнірній таблиці з одеським "Чорноморцем".