"Олександрія" обіграла "Сталь" в матчі Прем'єр-ліги

19:05, 07 квітня 2018
Футбол
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"Олександрія" обіграла "Сталь" в черговому матчі Прем'єр-ліги / Football.ua

Гра завершилася з рахунком 2:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Доля матчу була вирішена в першій половині. На 14-й хвилині Євген Протасов відкрив рахунок. А за 22 хвилини, на 36-й, Василь Грицук реалізував пенальті і подвоїв перевагу своєї команди.

Таким чином, "Олександрія" набрала 29 очок і зміцнила свої позиції на 8-му місці в турнірній таблиці. У "Сталі" 22 бали і команда поділяє останні 11-12 місця в турнірній таблиці з одеським "Чорноморцем".

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Теги: #Сталь Кам'янське#УПЛ-2017/18