"Чорноморець" обіграв "Олімпік" в матчі Прем'єр-ліги

Гра завершилася з рахунком 3:1.

В Одесі завершився матч 26-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Чорноморець" приймав донецький "Олімпік" і зумів обіграти суперника.

Гра завершилася з рахунком 3:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Одесити відкрили рахунок на 33-й хвилині, коли гол забив Олександр Гладкий. А в кінцівці першого тайму команди обмінялися влучними ударами. На 42-й хвилині Іван Сондей зрівняв рахунок, а за хвилину, на 43-й, Гладкий зробив дубль і знову вивів свою команду вперед.

Остаточно питання про переможця матчу було знято на 82-й хвилині, коли Іван Матяж завдав точний удар - 3:1.

Таким чином, "Чорноморець" набрав 22 очки і наздогнав "Сталь" в боротьбі за 11-12 місця в турнірній таблиці. "Олімпік" як і раніше впевнено посідає 7-е місце в турнірній таблиці ліги - 32 очки.