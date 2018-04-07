Президент футбольного клубу усунув 19 гравців команди

Футболісти лісабонського "Спортинга" вимагали від керівництва підтримати команду у важкий момент, а не накидатися на них з критикою.

Після поразки від исанского "Атлетіко" з Мадрида в Лізі Європи (0:2) президент португальського "Спортинга" з Лісабона Бруну ді Карвалью розкритикував гравців своєї команди.

Це обурило самих футболістів, які виступили з колективною заявою, висловивши невдоволення словами президента і підкресливши, що проблеми повинні вирішуватися всередині колективу, повідомляє Football.ua.

Під заявою, яка на своїй сторінці в Інстаграмі опублікував Руй Патрісіу, підписалися Бруну Фернандеш, Даніел Поденсе, Маркос Акунья, Бруно Сезар, Рафаель Леон, Сейду Думбія, Вендел, Крістіано Піччіні, Фреді Монтеро, Вілліам Карвальо, Себастьян Коатес, Жоау Пальінья, Желсон Мартінш, Родріго Батталья, Фабіу Коентрау, Брайан Руїс, Стефан Рістовскі і Рубен Рібейру.

Читайте такожУ чвертьфіналі Ліги Європи зійдуться іспанський "Атлетіко" та португальський "Спортинг"У відповідь ді Карвалью оголосив на своїй сторінці у Фейсбуці, що кожен, хто посмів "огризнутися", негайно відсторонений від роботи, і додав: "Мене нудить від цих розпещених дітей, які нікого не поважають".

Видання O Jogo стверджує, що всі ці гравці не зіграють в неділю проти "Пасуш Ферейра", а їх місце у складі займуть футболісти з резервної команди, яка розташовується на 19-м з 20-ти місць в своєму чемпіонаті.

Відсторонення вдалося уникнути лише кільком гравцям першої команди: Ромна Салену, Луїсу Максимьяно, Андре Пінто, Жеремі Матьє, Лумору Анбеньену, Йосипу Мишичу і Басу Телефон. Деякі з них просто не користуються соціальними мережами.