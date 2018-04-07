"Шахтар" обіграв "Верес" у гостьовому матчі Прем'єр-ліги

Гра завершилася з рахунком 0:2.

На "Арені-Львів" завершився матч 26-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, у якому рівненський "Верес" приймав донецький "Шахтар" і поступився супернику.

Гра завершилася з рахунком 0:2, повідомляє офіційний сайт змагань.

Доля матчу була вирішена в епізодах, які виникли в середині таймів. На 24-й хвилині "гірники" провели блискавичну атаку, в ході якої після довгої передачі від Фреда його партнер Тайсон увійшов у штрафну рівнян і пробив повз голкіпера, який вийшов точно в сітку воріт.

А на 78-й хвилині після навісу з кутового захисники "Вереса" не зуміли вибити м'яч, а Давид Хочолава підхопив шкіряний снаряд на лінії воротарського майданчика і другим дотиком розстріляв ворота.

Таким чином, "Шахтар" здобув сьому поспіль перемогу в Прем'єр-лізі, зберіг відрив від київського "Динамо" в 6 очок в турнірній таблиці (63 проти 57) і продовжує впевнено лідирувати в турнірній таблиці ліги.

Як повідомляв УНІАН, у 27-му турі у Харкові відбудеться очний матч лідерів чемпіонату "Шахтар" - "Динамо".